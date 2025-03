Lady Gaga litt unter ihrer Berühmtheit

«Es hat mich ausgebrannt»

Auf die Frage, was der Horror des Ruhmes sei, gestand Gaga, dass sie «ihr Selbstgefühl bei all dem verloren» habe: «Ich hatte ein Hochgefühl, weil ich ständig in der Öffentlichkeit stand, und das hat mich irgendwie ausgebrannt und dazu geführt, dass ich mehr Wert darauf gelegt habe, was die Leute von mir denken, als darauf, wer ich im Alltag bin.»