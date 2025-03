Lady Gaga: «Mayhem» entpuppt sich als Megaerfolg

Doch damit nicht genug: Zusätzlich heisst es in dem Artikel des «Billboard»–Magazins, dass «Mayhem» in den USA bislang 219.000 abgesetzte Einheiten verzeichnen konnte – und Lady Gaga damit den erfolgreichsten Auftakt eines Albums einer Frau in diesem Jahr beschert hat. Ihr Album komme auf mehr als 108 Millionen Abrufe, womit die 38–Jährige ihr bisher grösstes Streaming–Debüt in den USA feiert.