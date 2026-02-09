Lady Gaga schwärmt von ihrem Super-Bowl-Auftritt

Zu einem Video, das sie und Bad Bunny beim gemeinsamen Tanz auf der Bühne zeigt, schrieb sie: «Es war mir eine grosse Ehre, Teil von Benitos Halbzeitshow zu sein.» Sie dankte dem Musiker, der mit bürgerlichem Namen Benito Antonio Martínez Ocasio heisst, für die Einladung und dem gesamten Ensemble für den warmen Empfang. Ihr Fazit: «Das hätte ich um nichts in der Welt verpassen wollen.» Der Beitrag sammelte innerhalb kürzester Zeit über 3,3 Millionen Likes.