Lady Gaga schwärmt von ihrer Liebesgeschichte mit Michael Polansky

«Und dann kam Covid»

Nach der Geburtstagsparty hätten die beiden wochenlang miteinander telefoniert, bevor sie auf ihr erstes Date gingen und sich verliebten. «Und dann kam Covid», so Lady Gaga. Eine Zeit, die für die nächsten Kapitel ihrer Beziehung offenbar von grosser Bedeutung war: Polansky lebte damals eigentlich in San Francisco, während der Pandemie zogen die beiden gemeinsam in Gagas Haus in Malibu. «Es war wirklich sehr besonders», so die Sängerin. «Ich war seit meinen Teenagerjahren so fokussiert auf meine Karriere. Und das Geschenk dieser Zeit war, dass ich mich komplett auf meine Beziehung fokussieren konnte. Ich lernte diesen total unterstützenden, liebevollen Menschen kennen, der mich kennenlernen wollte – ausserhalb von Lady Gaga.»