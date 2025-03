Lady Gaga: So half ihr ihr Verlobter aus der Krise

Lady Gaga nutzt ihre Stimme bereits seit mehreren Jahren, um auf die Bedeutung mentaler Gesundheit aufmerksam zu machen. Auch beruflich beschäftigte sie das Thema bereits: Der Musikfilm «A Star Is Born» (2018), bei dem sie für ihre Rolle mit einem Oscar nominiert wurde, dreht sich um Alkoholabhängigkeit und Suizid. In ihrer Grammy–Rede sagte sie 2019 deshalb: «Viele Künstler haben damit zu tun, und wir müssen uns umeinander kümmern. Wenn ihr also jemanden seht, dem es schlecht geht, schaut nicht weg.» Die Musikerin ermutigte daneben die Betroffenen selbst, sich anderen Menschen anzuvertrauen.