Lady Gaga steigt bei Netflix-Hit «Wednesday» ein

Lady Gaga wird damit ihre Erfolgssträhne als Schauspielerin fortsetzen. Zuletzt war sie in «Joker: Folie à Deux» an der Seite von Joaquin Phoenix (49) zu sehen. Auch wenn der Film ein kommerzieller Misserfolg ist, wurde ihre Darstellung der legendären Harley Quinn überwiegend gelobt. Zuvor überzeugte sie bereits in «House of Gucci» (2021) und «A Star Is Born» (2018). Für ihre Rolle in der fünften Staffel von «American Horror Story» wurde sie ausserdem mit einem Golden Globe ausgezeichnet.