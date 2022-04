Lady Gaga tritt bei den Grammy Awards 2022 auf

Lady Gaga reiht sich in eine hochkarätige Liste von Stars ein, die bei den Grammys auftreten werden. Ebenfalls auf der Bühne stehen werden etwa BTS, Billie Eilish (20), Lil Nas X (22), John Legend (43) und Carrie Underwood (39). Die Foo Fighters werden hingegen nicht bei den Grammy Awards 2022 performen. Nach dem Tod von Schlagzeuger Taylor Hawkins (1972-2022) hat die Rockband ihren Auftritt bei der Preisverleihung in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas abgesagt. Das hat ein Sprecher am Donnerstag «Billboard» bestätigt.