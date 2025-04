Lady Gaga und mehr: Das hat das Coachella Festival 2025 zu bieten

Lady Gaga, die ihr neues Album «Mayhem» im März veröffentlichte, kehrt nach ihrem Auftritt von 2017 zurück ins Coachella–Rampenlicht. Damals sprang sie kurzfristig für Beyoncé (43) ein, die aufgrund ihrer Schwangerschaft absagen musste. «Ich habe lange davon geträumt, eine epische Nacht des Chaos in der Wüste zu inszenieren», erklärte Gaga in einem eigenen Statement zum «GagaChella»–Auftritt am Freitag. «Ich hatte eine Vision, die ich beim Coachella aus Gründen, die nicht in unserer Kontrolle lagen, nie voll umsetzen konnte. Aber ich wollte für die Musikfans da sein. Ich wollte zurückkommen und es richtig machen – und genau das tue ich.»



Für Green Day bedeutet die Teilnahme am Coachella am Samstag eine Premiere. Die Punkrock–Band hat bisher noch nie beim Kultfestival performt, obwohl Frontmann Billie Joe Armstrong (53) bereits 2014 einen Gastauftritt mit den Replacements hatte. «Tod, Steuern und Rock‹n›Roll. In dieser aus den Fugen geratenen Welt wissen wir eines mit Sicherheit: Rock‹n›Roll ist für immer, und sein Geist wird jetzt mehr denn je gebraucht», kommentierte Armstrong gegenüber dem Magazin «Rolling Stone». «Bringt also eure Wut, eure Hoffnung und eure lauteste Stimme mit. Coachella, lass uns die Zeit unseres Lebens haben.»