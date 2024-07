Lady Gaga verzaubert bei Olympia-Eröffnungsfeier in Paris

«Guten Abend und willkommen in Paris»

Nachdem ein erster Block von Delegationen sich auf den Weg gemacht hatte, schritt der US–Superstar relativ zu Beginn der Zeremonie eine güldene Treppe am Ufer hinab. Dabei wurde sie zunächst von einer Gruppe Tänzerinnen und Tänzer mit rosafarbenen Fächern aus Federn verdeckt. «Guten Abend und willkommen in Paris», sagte Lady Gaga auf Französisch, bevor sie eine Fassung von Zizi Jeanmaires (1924–2020) Revuestück «Mon truc en plumes» präsentierte. Für den mitreissenden Auftritt nahm die Sängerin auch an einem Flügel Platz. Eindrücke von der Show gibt es unter anderem auf dem offiziellen Instagram–Account der Olympischen Spiele in Paris.