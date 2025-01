Lady Gagas neues Album «Mayhem» kommt im März

Mit ihrem kommenden Album möchte Lady Gaga (38) offenbar für Aufruhr in der Musikwelt sorgen – zumindest deutet das der nun veröffentlichte Name der Platte an. Unter anderem auf dem offiziellen Instagram–Account der Sängerin und Schauspielerin wurde am 27. Januar mitgeteilt, dass es «Mayhem» – also übersetzt in etwa «Chaos» – heissen wird.