Sie posiert mit Verlobungsring

Lady in Red: Demi Lovato wird in New York zum Mega-Hingucker

Wie eine Disney–Prinzessin präsentierte sich Sängerin Demi Lovato bei einer Veranstaltung in New York. In einem voluminösen roten Kleid und mit funkelndem Verlobungsring am Finger posierte die Sängerin im Blitzlichtgewitter.