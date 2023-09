Lady in Red: Kylie Jenner sorgt bei Fashion Week in Paris für Aufsehen

Was für ein Hingucker: Kylie Jenner (26) hat am Mittwoch mit ihrem Outfit bei der Fashion Week in Paris alle Blicke auf sich gezogen. Als Lady in Red erschien die Influencerin bei der Modenschau von Acne Studios, wo sie in einem hautengen und bodenlangen Kleid mit langen Ärmeln und Volant–Saumen in der ersten Reihe Platz genommen hat. Sie stach allerdings nicht nur wegen der knallroten Farbe aus der Menge heraus.