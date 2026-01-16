Lady in Red: Prinzessin Kate feiert mit Englands Rugby-Heldinnen

Während des Empfangs betonte Kate, wie wichtig der Erfolg der Frauen auch für den Breitensport sei. «Ihr habt eine ganze Generation inspiriert, die vielleicht nie gedacht hätte, dass Rugby etwas für sie ist», lobte sie die Athletinnen, darunter Stars wie Zoe Harrison und Mackenzie Carson. Besonders hob sie hervor, dass der Sport nun für Mädchen im ganzen Land zugänglich und sichtbar geworden sei.