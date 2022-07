Lady Whistledown plaudert: Drehstart zur dritten «Bridgerton»-Staffel

Noch wird es dauern, bis der Netflix-Hit «Bridgerton» mit neuen Folgen auf die Bildschirme zurückkehrt. Der Streamingdienst hat am 20. Juli aber mit einem kurzen Clip bekannt gegeben, dass ab sofort offiziell für die dritte Staffel gedreht wird. In dem kurzen Video sind unter anderem Luke Newton (29) und Nicola Coughlan (35) zu sehen, um die sich in den frischen Episoden alles drehen soll.