Lage in Israel: Sender ändern Programm und zeigen Spezial-Sendungen

«Brennpunkt: Eskalation in Nahost»

Von 20:15 Uhr bis 20:30 Uhr präsentiert Moderatorin Susanne Glass (53) den «Brennpunkt: Eskalation in Nahost». Nach dem Angriff der Hamas auf Israel und den andauernden Kämpfen in der Region soll in der Sendung laut Ankündigung folgenden Fragen auf den Grund gegangen werden: «Wie reagieren die USA? Welche Rolle spielt die Unterstützung des Irans für die Hamas?» Dazu soll es aktuelle Reportagen und Einschätzungen zum Krieg in Nahost geben. Im 20:30 Uhr folgt der Film «Karla, Rosalie und das Loch in der Wand».