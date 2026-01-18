Lamar Odom wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet

Lamar Odom hatte in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit Alkohol– und Drogenmissbrauch, worüber er offen gesprochen hat. 2015 wäre er in Las Vegas fast an einer Überdosis gestorben. In seinem 2019 erschienenen Buch «Darkness to Light», in dem er auch eine Sexsucht gestand, schilderte er das Drama: «Mein Herz blieb zweimal stehen. Ich hatte zwölf Krampfanfälle und sechs Schlaganfälle. Meine Lunge kollabierte und meine Nieren rissen. Ich war an lebenserhaltende Massnahmen angeschlossen. Alle, die ich je geliebt hatte, blickten mich mit trüben Augen an.»