Lana Del Rey hat geheiratet

Paar besorgte sich am Montag eine Heiratslizenz

Erst drei Tage zuvor besorgten sich Del Rey und Dufrene eine Heiratslizenz in Lafourche Parish in Louisiana, wie das «People»–Magazin berichtete. Ihren ersten gemeinsamen Auftritt legte das Paar am 7. September in New York City hin. Die beiden waren bei der Hochzeit des Models Karen Elson (45) und ihrem Partner Lee Foster zu Gast. Sie sollen sich bei einer von Dufrenes Bootstouren kennengelernt haben. 2019 postete Del Rey auf Facebook Bilder von sich und Dufrene auf einem Ausflug.