Lana Del Rey spendet die kompletten Einnahmen ihrer Konzerte

Lana Del Rey (38) will die Einnahmen durch ihre Tour an die jeweiligen Städte spenden, in denen sie ein Konzert gegeben hat. Bei dem letzten Auftritt ihrer Herbsttour verkündete die Sängerin ihre Spendenpläne, berichtet das «People»– Magazin. Im September begann ihre Tour durch den Süden der USA. Sie trat in zehn verschiedenen Städten auf. Ziel war es ihr neuntes Studioalbum, das im vergangenem März erschien, live zu präsentieren.