Lance Bass: Wie seine Mutter erst gegen *NSYNC war

Als Boybandmitglied oft beleidigt

Bass war 16 Jahre alt, als er gemeinsam mit Justin Timberlake, JC Chasez, Joey Fatone und Chris Kirkpatrick *NSYNC gründete. Zu diesem Zeitpunkt hatte er sich noch nicht geoutet, dennoch wurde er häufig als «schwul» bezeichnet – und zwar in beleidigender Absicht. «Da ich in einer Boyband war, wurde ich jeden einzelnen Tag, an dem ich in der Band war, als schwul bezeichnet. Und das lag nicht daran, dass sie tatsächlich dachten, ich sei schwul», sagt Bass.