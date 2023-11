Lange braune Mäntel sind diesen Herbst und Winter im Trend

In dieser Saison liegt der Fokus auf warmen Brauntönen, die nicht nur Gemütlichkeit verströmen, sondern auch eine zeitlose Eleganz ausstrahlen. Braun, in all seinen Nuancen, von Schokoladen–farbig bis hin zu erdigen Tönen, verleiht jedem Outfit eine natürliche Wärme und passt perfekt zur herbstlichen Farbpalette. Der richtige Wintermantel in einem warmen Braunton ist daher nicht nur funktional, sondern auch ein stilvolles Statement. Hier sind einige Tipps, wie man diesen Trend gekonnt in die eigene Garderobe integriert: