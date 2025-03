Lange Freundschaft: Don Johnson schickt Bruce Willis «Liebe»

Zum ersten Einsatz ihres Vaters sagte Johnson: «Ich kannte ihn aus New York, wir gingen zusammen aus und er war lustig. Also rief ich unsere Casting–Direktorin von ‹Miami Vice› an und sagte: ‹Es gibt da einen Typen, der sich als Schauspieler durchschlägt, und du solltest ihn einladen und vorsprechen lassen, denn er ist wirklich witzig und ich glaube, er wäre gut›», fuhr Johnson fort. «Sie liess ihn vorsprechen und besetzte ihn für die Rolle eines Frauenschlägers», erinnerte er sich.