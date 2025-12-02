Lange nicht gesehen: Shirley MacLaine geniesst die Sonne in Malibu

Auch mit über 90 Jahren geniesst sie noch das Leben: Schauspiel–Ikone Shirley MacLaine (91) gönnte sich jetzt eine entspannte Zeit in Malibu. In einem Restaurant wurde sie mit grosser Sonnenbrille und auffälligem roten Hut abgelichtet.
Mit Assistent im Lieblingsrestaurant
Die Oscarpreisträgerin hat sich in den vergangenen Jahren überwiegend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und besucht nur noch selten rote Teppiche. Aber ihr Faible für Fashion hat sie beibehalten: Bei ihrem Ausflug am Wochenende, bei dem sie mit ihrem Assistenten im «Kristy's Village Cafe» speiste, setzte die 91–jährige Schauspielerin mit ihrem grossen roten Hut und der braunen Sonnenbrille mit Farbverlauf ein modisches Statement. Den Rest des Outfits hatte sie mit einem blauen Kapuzenpullover, T–Shirt und einer leichten Jogginghose lässig gehalten. Das Restaurant soll Angaben der Fotoagentur zufolge eines ihrer Lieblingslocations sein.
Zwei Tage zuvor wurde MacLaine laut «People» bereits in einem ähnlichen Outfit mit einem breitkrempigen Sonnenhut gesehen, während sie in demselben Restaurant an einem leuchtend orangefarbenen Cocktail nippte und sich mit Freunden unterhielt. Die Schauspielerin soll eine besondere Vorliebe für Cocktails haben. Vor einem Jahr berichtete eine anonyme Quelle der «Daily Mail», dass sie einen Assistenten sucht, mit dem sie jeden Tag um Punkt 17:00 Uhr Cocktails trinken und über ihre Filme und ihre Karriere sprechen kann.
1984 erhielt sie den Oscar
Genug Gesprächsstoff dürfte es dafür geben. Denn die Schwester von Warren Beatty (88) blickt auf eine 70–jährige Hollywoodkarriere zurück. Ihr Filmdebüt gab sie 1955 in «Immer Ärger mit Harry» von Alfred Hitchcock (1899–1980). Für «Das Appartement» und «Das Mädchen Irma la Douce» erhielt sie in den 1960er–Jahren zwei Oscar–Nominierungen. im Jahr 1984 gewann sie die begehrte Trophäe für «Zeit der Zärtlichkeit». 2022 war sie in zwei Folgen der erfolgreichen Comedy–Serie «Only Murders in the Building» zu sehen. Laut «IMBb» soll zudem zwei neue Filme in der Pipeline haben. «Lucy Boomer» befindet sich demnach in der Vorproduktion, «People Not Places» bereits in der Nachbearbeitung.