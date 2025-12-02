Lange nicht gesehen: Shirley MacLaine geniesst die Sonne in Malibu

1984 erhielt sie den Oscar

Genug Gesprächsstoff dürfte es dafür geben. Denn die Schwester von Warren Beatty (88) blickt auf eine 70–jährige Hollywoodkarriere zurück. Ihr Filmdebüt gab sie 1955 in «Immer Ärger mit Harry» von Alfred Hitchcock (1899–1980). Für «Das Appartement» und «Das Mädchen Irma la Douce» erhielt sie in den 1960er–Jahren zwei Oscar–Nominierungen. im Jahr 1984 gewann sie die begehrte Trophäe für «Zeit der Zärtlichkeit». 2022 war sie in zwei Folgen der erfolgreichen Comedy–Serie «Only Murders in the Building» zu sehen. Laut «IMBb» soll zudem zwei neue Filme in der Pipeline haben. «Lucy Boomer» befindet sich demnach in der Vorproduktion, «People Not Places» bereits in der Nachbearbeitung.