Lange Wartezeiten, keine Ahnung: Was tun bei schlechtem Kundenservice?

Was jedoch tun, wenn man an der Hotline in schier unendlich langen Warteschleifen hängt, der Anbieter gleich gar nicht erreichbar ist oder das Personal, das eigentlich helfen soll, keine Ahnung hat? Nicht umsonst findet sich im Duden der Begriff «Servicewüste», der in den vergangenen Jahrzehnten bei vielen sicherlich in den unterschiedlichsten Zusammenhängen gefallen ist. Auch die Verbraucherzentrale teilt mit, dass «immer wieder Probleme mit dem Kundenservice» gemeldet werden.