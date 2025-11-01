«Langes, erfülltes Leben»: Trauer um Vater von Vicky Leandros

Nachdem sie schon 1967 am ESC in Wien teilgenommen hatte, der damals noch als Grand Prix Eurovision de la Chanson bekannt war, kehrte sie 1972 auf die Bühne des Musikwettbewerbs zurück. War es fünf Jahre zuvor noch der vierte Platz, konnte Vicky Leandros im schottischen Edinburgh schliesslich mit dem Lied «Après toi» den Sieg für Luxemburg holen. Leo Leandros hatte an dem Song mitgeschrieben, seine Tochter wurde zum Star. Vicky Leandros‹ bis heute wohl grösster Hit – schon alleine weil ganz Deutschland sie mit dem Lied verbindet – dürfte der 1974 veröffentlichte Schlager «Theo, wir fahr›n nach Lodz» sein.