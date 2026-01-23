Langjähriger Scorpions-Bassist Francis Buchholz stirbt mit 71 Jahren

«Wir möchten euch für eure unerschütterliche Treue, eure Liebe und das Vertrauen danken, das ihr ihm während seiner unglaublichen Reise entgegengebracht habt. Ihr habt ihm die Welt geschenkt, und er hat euch dafür seine Musik geschenkt», heisst es weiter. «Auch wenn die Saiten nun verstummt sind, bleibt seine Seele in jeder Note, die er gespielt hat, und in jedem Leben, das er berührt hat.»