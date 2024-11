«Lanz & Precht» beliebtester Podcast des Jahres 2024

Wie in jedem Jahr veröffentlichte Apple am heutigen 19. November wieder eine Rangliste der beliebtesten Podcasts des Jahres. Nachdem TV–Talker Markus Lanz (55) und Fernseh–Philosoph Richard David Precht (59) sich im Vorjahr noch mit dem zweiten Platz der Podcast–Charts zufrieden geben mussten, schafften sie es in diesem Jahr nun endlich auf Nummer eins.