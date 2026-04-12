Laptop statt Spektakel: Justin Biebers Coachella-Set spaltet das Netz

Auf der anderen Seite verteidigten treue «Belieber» den Star. Sie sahen in der minimalistischen Inszenierung eine Fortsetzung seines puristischen Auftritts bei den Grammys im Februar, wo er lediglich in Boxershorts performte. Für sie war die Show eine authentische Reise durch seine Verarbeitung der vergangenen Krisenjahre. Besonders emotional fanden Fans, dass er alte Songs wie «With You» dank der Technik im Duett mit seinem jüngeren Ich sang.