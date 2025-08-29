Lara Mandoki: «Die Liebe zu diesem Beruf überwiegt bei allem»

Die Entscheidung, die Reihe zu verlassen, fiel nicht am Set. «Diese Entscheidung ist erst nach den Dreharbeiten gefallen. Da war also keine Abschiedsstimmung am Set.» Generell fühle sich die Entscheidung nach wie vor richtig an, sagt Mandoki. «Die Reihe wurde zuletzt von zwei auf drei Filme im Jahr erweitert, und das hätte für mich bedeutet, kaum andere Projekte machen zu können, was mir aber immer auch wichtig war, wie man beispielsweise an ‹Miss Merkel› oder ‹Petra geht baden› oder im vergangenen Jahr auch an ‹Die Spaltung der Welt› sehen kann», erklärt sie.