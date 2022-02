Larissa Marolt: «Das Wort Zicke ist beleidigend und nicht zeitgemäss»

Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät die Schauspielerin, was sie an der «unberechenbaren» Fiona besonders mag und wie der actionreiche Dreh für sie war. Zudem blickt die ehemalige «GNTM»-Kandidatin auf ihre Erfahrungen als Jurorin bei «Switzerland‹s next Topmodel 2021» zurück und erklärt, warum sie der Status als ehemalige «›GNTM-Zicke'» besonders stört.