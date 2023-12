Lärm an Silvester: Ängstliche Haustiere vor Stress schützen

Rückzugsmöglichkeit im Haus

In einigen Gegenden beginnt die Knallerei schon vor dem 31. Dezember und kann sich noch Tage bis ins neue Jahr ziehen. Hundebesitzerinnen und –besitzer sollten ihre Tiere daher in den Tagen rund um Silvester immer an der Leine und nur in bekannten Gebieten ausführen. Für den Notfall sollten die Tiere einen Adressanhänger mit Telefonnummer tragen. Freigängerkatzen sollten in den Tagen um Silvester auch lieber im Haus bleiben.