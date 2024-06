Lärmbelästigung: Welche Ruhezeiten in Deutschland gelten

Rasenmähen am Sonntag, Kindergeschrei am Morgen oder die laute Geburtstagsparty bis spät in die Nacht – besonders in dichtbesiedelten Gebieten können solche Szenarien oft zu Nachbarschaftsstreitigkeiten führen. Während der Nachbar in einigen Situationen wohl einfach die Zähne zusammenbeissen muss, verstossen andere Tätigkeiten gegen die gesetzlichen Ruhezeiten oder Lärmschutzverordnungen und können daher als Ordnungswidrigkeit zur Anzeige gebracht werden.