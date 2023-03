Larry Page: Der Google-Mitgründer und Multimilliardär wird 50

1996 begannen sie gemeinsam mit ihrer Arbeit an der Suchmaschine Backrub, die später in Google umbenannt wurde. Im Sommer 1998 konnten die beiden dann dank einer Investition ihr erstes Büro eröffnen - in Menlo Park in der Garage von Susan Wojcicki (54), einer der ersten Mitarbeiterinnen und bis Mitte Februar 2023 unter anderem Chefin der Google-Tochter YouTube. Das Unternehmen wurde von dem Duo wenig später, am 4. September, gegründet. Das war vor nun fast 25 Jahren. Zahlreiche Meilensteine, wie das erste kleine Google-Mietbüro in Deutschland im Oktober 2001, folgten. Im August 2004 ging Google an die Börse und mittlerweile ist aus der Garagenfirma ein Weltkonzern und eine bekannte Marke geworden.