Lars Eidinger: «Alkohol half mir, die Kontrolle zu verlieren»

Lars Eidinger (48) hat in einem bemerkenswert offenen Gespräch über seinen früheren problematischen Umgang mit Alkohol gesprochen. Im Rahmen seiner Veranstaltungsreihe «Friedman in der Oper» führte Publizist Michel Friedman (68) am Dienstagabend ein fast zweistündiges Interview mit dem Berliner Schauspieler, in dem dieser ungewohnt private Einblicke gewährte.