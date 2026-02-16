Lars Eidinger & Isabelle Huppert: Nobler Auftritt in Schwarz und Weiss

Darum geht es in «Die Blutgräfin»

Bei «Die Blutgräfin» handelt es sich um eine Horror–Komödie der deutschen Regisseurin Ulrike Ottinger, die sich mit dem Mythos der verurteilten Mörderin Elisabeth Báthory dreht. Der Film spielt im Wien der Gegenwart, Báthory (Hubbert) ist eine Vampirin, die sich nach Jahrzehnten im Verborgenen wieder in die Öffentlichkeit wagt. Gemeinsam mit ihrer Zofe Hermine (Birgit Minichmayr), einem Vegetarier–Vampir namens Rudi Bubi (Thomas Schubert) und dessen Therapeuten (Eidinger) im Schlepptau macht sie sich auf die Suche nach einem mächtigen Buch, das das Ende ihres Vampirreichs einläuten könnte.