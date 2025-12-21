Lars Eidinger wird Brainiac in James Gunns «Superman: Man of Tomorrow»

Was ist über «Man of Tomorrow» bekannt?

In «Superman: Man of Tomorrow» schlüpfen erneut David Corenswet (32) in die Rolle des Superman und Nicholas Hoult (36) in die des Lex Luthor. Nach bisherigen Informationen müssen sich die beiden Widersacher zusammenschliessen, um einer neuen Gefahr in der Galaxis zu begegnen. Vor dem Hintergrund der Besetzung Eidingers liegt die Vermutung nahe, dass Brainiac genau diese existenzielle Bedrohung darstellt, die das Schicksal ganzer Planeten besiegeln könnte.