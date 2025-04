Lars Klingbeil spricht erstmals über überstandene Krebserkrankung

Zurückkehrend zum Thema Glauben stellt Klingbeil am Beispiel seiner Krankheitsgeschichte klar: «Ich will nicht mein Schicksal in die Hände von anderen legen. [...] Ich habe diese Stelle gefunden und habe gesagt, ich lasse das mal untersuchen. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich genau im richtigen Moment, glaube ich, diesen Schritt gegangen bin. Deswegen glaube ich an sowas wie Schicksal, aber ich will das nicht wegdelegieren.»