«Las Vegas, Baby!» Jamie Oliver und seine Frau heiraten noch einmal

Am 24. Juni 2000 gab Jamie Oliver (49) seiner Partnerin Juliette «Jools» Norton (49) das Jawort. 24 Jahre später hat das Paar nun sein Gelübde erneuert. Die beiden liessen sich in der Graceland Wedding Chapel in Las Vegas stilecht von einem Elvis–Presley–Imitator erneut trauen. Bilder der Zeremonie teilte der Starkoch auf seinem Instagram–Account.