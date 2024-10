Lashana Lynch präsentiert ihren Babybauch in nachtblauer Traumrobe

Die britische Schauspielerin Lashana Lynch (36) war der Hingucker auf dem roten Teppich bei der «The Day of the Jackal»–Premiere am Dienstag in der Queen Elizabeth Hall in London. Die hochschwangere Schauspielerin beeindruckte in einem trägerlosen, nachtblauen Ballkleid mit an den Umfang des Babybauchs angepasstem Mieder. Wenige Tage zuvor hatte sie überhaupt erst bekannt gegeben, dass sie schwanger ist.