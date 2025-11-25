Lässig auf rotem Teppich: Richard Gere und Alejandra Silva in Madrid

Glücklicher als je zuvor in Spanien

Richard Gere und Alejandra Silva sind seit 2018 verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Söhne, Alexander (6) und James (5). Ende 2024 gaben sie bekannt, nach Spanien ziehen zu wollen. Nachdem seine Frau sieben Jahre mit ihm in den USA gelebt habe, sei es nur fair, dass sie nun in ihre Heimat wechseln, erklärte Gere in der «Tonight Show With Jimmy Fallon». Ausserdem seien seine Söhne zweisprachig aufgewachsen, sie würden in Spanien «aufblühen», sagte er.