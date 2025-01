Für jeden Anlass geeignet

Lässiges Schuhwerk: Mit Square Toe Boots durch den Winter

Stiefel gehören zu jedem winterlichen Outfit und kommen dieses Jahr vor allem in einem Look daher. Den angesagten Square Toe Boots gibt die quadratische Zehenpartie ihren Namen. Kein Fashion–Fan kommt an dem Stiefel–Trend vorbei.