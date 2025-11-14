«Last Chance U»: Netflix-Coach John Beam wurde angeschossen

Der berühmte Football–Coach John Beam (66), Star der Netflix–Dokumentarserie «Last Chance U», ist am Donnerstag Opfer einer Schiesserei geworden. Darüber berichtet unter anderem der US–amerikanische Nachrichtensender CNN. Der Vorfall ereignete sich demnach kurz vor Mittag auf dem Campus des Laney College in Oakland, Kalifornien, dem Arbeitsplatz von Beam.
Der American–Football–Trainer erlitt laut Angaben des örtlichen Senders ABC eine Kopfverletzung durch einen Schuss und befindet sich aktuell in einer Klinik in kritischem Zustand. Unmittelbar nach der Tat wurde er ins Highland Hospital in Oakland eingeliefert. Der Angriff geschah im Fieldhouse des Colleges, wo sich die Trainingseinrichtungen befinden. Die Ermittler fahnden aktuell nach einem männlichen Verdächtigen in dunkler Kleidung und schwarzem Hoodie. Ein Motiv ist bislang nicht bekannt. Der Campus wurde nach dem Vorfall zunächst abgeriegelt und erst am Freitag mit Betreuungsangeboten wieder geöffnet.
John Beam gilt als Legende des Bay Area Football
John Beam prägt seit über vier Jahrzehnten junge Menschen in der Bay Area und gilt als absolute Football–Trainer–Legende. Seit 2006 arbeitet er als Athletic Director am Laney College, 2012 übernahm er die Position des Head Football Coaches. Erst im vergangenen Jahr trat er von dieser Funktion zurück. Seine grösste Bekanntheit erlangte Beam durch die international erfolgreiche Netflix–Serie «Last Chance U», die Community–College–Athleten auf ihrem Weg zur zweiten Chance begleitet, um möglicherweise doch noch im Profibereich Fuss zu fassen.
Oaklands Bürgermeisterin Barbara Lee nannte Beam «einen Giganten in Oakland – ein Mentor und eine Lebensader für Tausende junger Menschen». Der Vorfall ist die zweite Schiesserei an einer Schule in Oakland binnen zwei Tagen. «Schulen sollten die sichersten Orte in unserer Stadt sein», sagte Lee.