«Last Christmas» führt erstmals britische Weihnachtscharts an

Wham!–Sänger schätzt sich glücklich

Der Song von George Michael (1963–2016) und Andrew Ridgeley (60) landet damit vor «You're Christmas To Me» von Sam Ryder (34) und Mariah Careys (54) «All I Want For Christas Is You». In dieser Woche hatten die britischen Hörer den Song 13,3 Millionen Mal gestreamt, worüber sich Ridgeley überglücklich zeigt. «George und ich nahmen Musik vor allem im Sinne der offiziellen Charts wahr. Wir haben unseren Erfolg immer durch unseren Charterfolg kontextualisiert», sagt er in einem Interview mit «Official Charts».