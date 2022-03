Last-Minute-Entscheidung: Queen nimmt an Gottesdienst für Philip teil

So fehlt beim Gedenkgottesdienst für Prinz Philip aus der ersten Riege der Royals nur Prinz Harry (37). Dass er nicht nach Grossbritannien reisen wird, um an der Feier zu Ehren seines verstorbenen Grossvaters teilzunehmen, bestätigte laut «People» ein Sprecher des Royals, der 2020 mit seiner Frau, Herzogin Meghan (40), nach Kalifornien gezogen ist. Zuvor hatte es eine Diskussion um den Polizeischutz für Prinz Harry in Grossbritannien gegeben. Sein juristisches Team soll Medienberichten zufolge vorgebracht haben, dass der Herzog von Sussex sich «nicht sicher dabei fühlt», seine Familie nach Grossbritannien zu bringen.