Last-Minute-Looks: Silvester-Outfits aus dem eigenen Kleiderschrank

Vom Büro– zum Party–Outfit

Mit einer Office–Garderobe lässt sich auch einiges anfangen. Ein Bleistiftrock passt zu einer kurzärmeligen Bluse oder einem Top mit Wasserfallausschnitt. Mit einer glitzernden Clutch und Riemchen–Pumps nimmt der Look Form an. Ringe und ein Glitzer–Make–up runden ihn ab. Bundfalten–Bermudas oder –Shorts lassen sich mit kniehohen Stiefeln, einer schwarzen Strumpfhose und einem engen Shirt kombinieren. Eine grosse Halskette und schimmernde Nägel machen den Look komplett.