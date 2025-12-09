Late-Night-Show läuft weiter: Jimmy Kimmel verlängert seinen Vertrag

Jimmy Kimmel (58) verlängert seinen Vertrag mit Disney um ein Jahr. Das heisst, dass seine Late–Night–Show «Jimmy Kimmel Live!» auf ABC mindestens bis Mai 2027 weiterläuft. Im September musste er wegen seiner Aussagen zur Ermordung des rechtskonservativen US–Aktivisten Charlie Kirk (1993–2025) eine kurze Zwangspause einlegen.
«Ich freue mich, ein weiteres Jahr ohne Talent anzukündigen»
Kimmels bisheriger Vertrag wäre 2026 ausgelaufen. Wie "Bloomberg" berichtete, wurde die einjährige Verlängerung bereits im Sommer unterzeichnet, also vor den Vorfällen im Herbst. Jimmy Kimmel präsentiert seine Sendung bereits seit Januar 2003 und gehört damit zu den dienstältesten Late–Night–Moderatoren im US–Fernsehen.
Kimmel bestätigte die Vertragsverlängerung am Montagnachmittag, indem er den Bericht auf Instagram mit den Worten kommentierte: «Ich freue mich, ein weiteres Jahr ohne Talent anzukündigen.» Ein Seitenhieb in Richtung Präsident Donald Trump (79), der den Moderator schon häufiger «untalentiert» genannt hatte.
Seine Show wurde kurzzeitig aus dem Programm genommen
In Jimmy Kimmels Sendung werden immer wieder auch aktuelle Schlagzeilen und politische Debatten aufgegriffen. Dabei kritisiert der Moderator regelmässig Trump. Im September kam es dann zum Eklat: Die Show wurde für rund eine Woche aus dem Programm genommen.
Hintergrund war Kimmels Monolog vom 15. September, in dem er den Tod von Charlie Kirk thematisierte und scharfe Kritik an Trump sowie an der politischen Instrumentalisierung der Tat übte. Die Äusserungen hatten zu massiven Reaktionen geführt: Brendan Carr, Vorsitzender der Federal Communications Commission, drohte mit Massnahmen gegen Disney und den Sender ABC, woraufhin die Show ab 17. September vorerst pausieren musste. Auf die Absetzung folgte wiederum massiver öffentlicher Druck, und Disney entschied sich angesichts des drohenden Imageschadens und finanzieller Verluste dazu, Kimmel zurückzuholen.