Late-Night-Show läuft weiter: Jimmy Kimmel verlängert seinen Vertrag

Hintergrund war Kimmels Monolog vom 15. September, in dem er den Tod von Charlie Kirk thematisierte und scharfe Kritik an Trump sowie an der politischen Instrumentalisierung der Tat übte. Die Äusserungen hatten zu massiven Reaktionen geführt: Brendan Carr, Vorsitzender der Federal Communications Commission, drohte mit Massnahmen gegen Disney und den Sender ABC, woraufhin die Show ab 17. September vorerst pausieren musste. Auf die Absetzung folgte wiederum massiver öffentlicher Druck, und Disney entschied sich angesichts des drohenden Imageschadens und finanzieller Verluste dazu, Kimmel zurückzuholen.