Latin Grammy Awards: Shakira trägt einen goldenen Brustpanzer

Shakira lebte in Spanien

Shakira lebte mit ihrem Ex–Partner, dem ehemaligen Fussballspieler Gerard Piqué (36), zusammen in Barcelona. Die beiden hatten sich beim Dreh für das Musikvideo zu ihrem Lied «Waka Waka (This Time for Africa)» kennengelernt, dem offiziellen Song der Fussball–Weltmeisterschaft 2010. Wenig später kamen sie zusammen und galten elf Jahre als eines der grossen Power–Paare der Sport– und Entertainment–Welt. Anfang 2013 kam ihr erster gemeinsamer Sohn Milan zur Welt, das zweite Söhnchen Sasha folgte Anfang 2015. 2022 trennte sich das Paar. Shakira verarbeitete das vor allem mit ihrer Musik.