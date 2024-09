Laudatio von George Clooney: Cate Blanchett in San Sebastián geehrt

Mit dem Donostia–Award werden in diesem Jahr in San Sebastián gleich drei Filmschaffende geehrt. Neben Blanchett auch die spanische Regie–Legende Pedro Almodóvar (74). Sein Landsmann Javier Bardem (55) erhielt den Preis bereits im vergangenen Jahr, holte sich die Auszeichnung aufgrund des Schauspielstreiks in den USA aber erst am 20. September in Begleitung seiner Ehefrau Penélope Cruz (50) ab.