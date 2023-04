«Laufen»: So hart trainierte Anna Schudt für ihre Rolle

«Im Buch ist es ja eine Bratschistin, dann habe ich gesagt, okay, ich habe mal Cello gespielt, lass uns das umwandeln, das war ja kein Ding. Und dann habe ich, weil ich so lange Vorbereitungszeit hatte, auf der Stelle ein neues Cello gekauft, habe einen Cello-Lehrer gesucht und drei Stunden am Tag geübt», erzählt Schudt und fügt hinzu: «Ich war natürlich gespannt, was das am Schluss für ein Konzert wird, mein Ehrgeiz war, dass es nicht gedoubelt wird.» Das habe sie geschafft.