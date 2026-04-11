Laufschuhe: Diese Anzeichen verraten, wann ein Wechsel nötig ist

Woran der Verschleiss erkennbar ist

Da man die Ermüdung des Materials nicht immer sofort spürt, hilft ein Blick auf die Details. Es gibt klare Anzeichen, dass der Schuh seinen Dienst getan hat. Ein Blick auf die Aussensohle verrät viel über den Zustand. Sind die Profilnoppen an den Hauptbelastungspunkten – meist im Fersen– oder Ballenbereich – komplett abgerieben, ist der Grip nicht mehr gewährleistet. Auch feine Faltenrisse in der Zwischensohle sind ein Indiz dafür, dass der Schaumstoff spröde geworden ist und keine Energie mehr zurückgibt.